Sm Prime gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sm Prime liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sm Prime die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sm Prime 0.390 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 507.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 619.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch