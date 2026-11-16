SM Investments stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SM Investments hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 20.17 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SM Investments noch ein Gewinn pro Aktie von 17.89 PHP in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SM Investments im vergangenen Quartal 152.86 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SM Investments 148.99 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch