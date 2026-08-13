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13.08.2026 06:37:00
SM Investments: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
SM Investments präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13.75 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 18.43 PHP je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SM Investments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 192.59 Milliarden PHP im Vergleich zu 154.29 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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