SM Entertainment verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SM Entertainment präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 297.93 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1737.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 291.08 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9.49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 321.59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch