SM Entertainment: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SM Entertainment hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 1286.46 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SM Entertainment noch ein Gewinn pro Aktie von 1279.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 349.64 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 15.43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 302.91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch