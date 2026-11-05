SM Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SM Energy lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SM Energy 1.35 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 167.62 Prozent auf 2.17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 811.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch