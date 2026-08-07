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07.08.2026 06:37:00
SM Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SM Energy gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 4.46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SM Energy 1.76 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat SM Energy 2.24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 182.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 792.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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