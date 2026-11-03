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03.11.2026 22:42:46
SM Energy Co. Reports Fall In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - SM Energy Co. (SM) revealed earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $93 million, or $0.39 per share. This compares with $155 million, or $1.35 per share, last year.
Excluding items, SM Energy Co. reported adjusted earnings of $465 million or $1.95 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 167.2% to $2.170 billion from $812 million last year.
SM Energy Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $93 Mln. vs. $155 Mln. last year. -EPS: $0.39 vs. $1.35 last year. -Revenue: $2.170 Bln vs. $812 Mln last year.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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