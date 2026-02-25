SM Energy Aktie 11356265 / US78454L1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.02.2026 22:22:44
SM Energy Co. Q4 Profit Falls
(RTTNews) - SM Energy Co. (SM) released earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $109 million, or $0.95 per share. This compares with $188 million, or $1.64 per share, last year.
Excluding items, SM Energy Co. reported adjusted earnings of $96 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 17.3% to $705 million from $852 million last year.
SM Energy Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109 Mln. vs. $188 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $1.64 last year. -Revenue: $705 Mln vs. $852 Mln last year.
Nachrichten zu SM Energy Co
|
24.02.26
|Ausblick: SM Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: SM Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25