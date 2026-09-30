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30.09.2026 06:37:00
Slogan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Slogan hat am 29.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12.70 JPY gegenüber 6.61 JPY im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2.48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 341.4 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 332.9 Millionen JPY.
Redaktion finanzen.ch
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