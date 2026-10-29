Slide Insurance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Slide Insurance lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Slide Insurance 0.790 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 361.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35.89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Slide Insurance einen Umsatz von 265.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch