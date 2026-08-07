Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Galderma133539272Lonza1384101SAP345952
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

Galderma Aktie 133539272 / CH1335392721

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Galderma-Investition? 07.08.2026 10:02:29

SLI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Galderma eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Galderma
181.88 CHF 2.13%
Kaufen Verkaufen

Am 07.08.2025 wurde die Galderma-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Galderma-Aktie an diesem Tag bei 130.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.669 Galderma-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 178.25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’366.95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.69 Prozent vermehrt.

Galderma war somit zuletzt am Markt 41.59 Mrd. CHF wert. Am 22.03.2024 fand der erste Handelstag des Galderma-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Galderma-Aktie bei 61.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Galderma

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten