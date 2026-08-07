SLI-Wert Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr eingebracht

Am 07.08.2025 wurde die Galderma-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Galderma-Aktie an diesem Tag bei 130.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.669 Galderma-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 178.25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’366.95 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36.69 Prozent vermehrt.

Galderma war somit zuletzt am Markt 41.59 Mrd. CHF wert. Am 22.03.2024 fand der erste Handelstag des Galderma-Papiers an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Galderma-Aktie bei 61.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch