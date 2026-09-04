SLI-Papier Galderma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galderma von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Galderma-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 141.70 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 70.572 Galderma-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Galderma-Papiers auf 162.85 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’492.59 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.93 Prozent erhöht.

Der Galderma-Wert an der Börse wurde auf 38.71 Mrd. CHF beziffert. Der erste Handelstag der Galderma-Anteile an der Börse SWX war der 22.03.2024. Der Erstkurs der Galderma-Aktie lag beim Börsengang bei 61.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch