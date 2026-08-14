Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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14.08.2026 09:28:18
SLI-Handel aktuell: SLI zum Start mit Gewinnen
Der SLI bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.
Der SLI klettert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.21 Prozent auf 2’332.16 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.212 Prozent stärker bei 2’332.24 Punkten, nach 2’327.30 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’332.63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’330.21 Punkten.
So bewegt sich der SLI auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 0.376 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’286.15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SLI mit 2’106.27 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’992.10 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.42 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Partners Group (+ 2.49 Prozent auf 742.00 CHF), Sonova (+ 1.26 Prozent auf 241.40 CHF), Amrize (+ 1.22 Prozent auf 38.11 CHF), Alcon (+ 1.21 Prozent auf 60.20 CHF) und Swiss Re (+ 1.05 Prozent auf 139.50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-0.86 Prozent auf 646.40 CHF), Sandoz (-0.79 Prozent auf 73.14 CHF), Galderma (-0.78 Prozent auf 177.15 CHF), Richemont (-0.28 Prozent auf 195.05 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.24 Prozent auf 83.04 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 178’332 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 309.623 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 6.32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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