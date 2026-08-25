SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich nachmittags fester

Am Dienstag steht der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.04 Prozent im Plus bei 2’315.24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.183 Prozent auf 2’318.59 Punkte an der Kurstafel, nach 2’314.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’322.39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’313.83 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, mit 2’276.74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 2’144.98 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.08.2025, den Wert von 2’018.44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.64 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.20 Prozent auf 79.90 CHF), VAT (+ 2.15 Prozent auf 616.40 CHF), Sika (+ 1.39 Prozent auf 190.10 CHF), Logitech (+ 1.11 Prozent auf 78.68 CHF) und Lonza (+ 1.02 Prozent auf 593.80 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Amrize (-2.54 Prozent auf 35.33 CHF), Lindt (-2.33 Prozent auf 9’030.00 CHF), Nestlé (-1.28 Prozent auf 79.43 CHF), Julius Bär (-1.14 Prozent auf 74.78 CHF) und Straumann (-0.99 Prozent auf 91.98 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’172’309 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 319.028 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch