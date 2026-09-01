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Kursentwicklung im Fokus 01.09.2026 15:58:15

SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter

SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Dienstag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

VAT
585.15 CHF -2.40%
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Am Dienstag bewegt sich der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.01 Prozent schwächer bei 2’292.99 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’296.34 Zählern und damit 0.133 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2’293.29 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2’273.16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2’301.74 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’289.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, betrug der SLI-Kurs 2’131.50 Punkte. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2’004.15 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.60 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 6.60 Prozent auf 131.40 CHF), Straumann (+ 3.43 Prozent auf 97.12 CHF), Swiss Re (+ 1.17 Prozent auf 142.20 CHF), Sandoz (+ 1.09 Prozent auf 68.66 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.64 Prozent auf 596.40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Partners Group (-7.34 Prozent auf 679.00 CHF), VAT (-2.40 Prozent auf 585.00 CHF), Richemont (-1.90 Prozent auf 188.50 CHF), Kühne + Nagel International (-1.44 Prozent auf 212.70 CHF) und Sika (-1.41 Prozent auf 189.35 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4’920’976 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 303.798 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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