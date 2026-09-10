SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Schlussendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 0.55 Prozent leichter bei 2’213.27 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.156 Prozent fester bei 2’229.10 Punkten in den Handel, nach 2’225.62 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’232.49 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’213.27 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 2.83 Prozent nach unten. Der SLI stand vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 2’343.60 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 2’151.25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SLI einen Stand von 2’008.39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.90 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Kühne + Nagel International (+ 1.61 Prozent auf 214.20 CHF), Lindt (+ 1.41 Prozent auf 8’640.00 CHF), Swisscom (+ 1.09 Prozent auf 648.00 CHF), Logitech (+ 1.05 Prozent auf 80.50 CHF) und Julius Bär (+ 0.92 Prozent auf 74.82 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-2.51 Prozent auf 66.06 CHF), Alcon (-2.50 Prozent auf 54.50 CHF), Amrize (-2.33 Prozent auf 32.70 CHF), Partners Group (-1.68 Prozent auf 654.00 CHF) und Sika (-1.41 Prozent auf 185.30 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’868’009 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296.223 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.79 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch