Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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11.09.2026 09:28:15
SLI-Handel aktuell: SLI startet in der Gewinnzone
Der SLI hält am Freitag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Am Freitag tendiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0.28 Prozent stärker bei 2’219.57 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.337 Prozent auf 2’220.72 Punkte an der Kurstafel, nach 2’213.27 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’221.35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’219.06 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 2.56 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der SLI mit 2’337.69 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2’153.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’021.42 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.19 Prozent aufwärts. Bei 2’352.31 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 1.37 Prozent auf 94.86 CHF), Amrize (+ 1.22 Prozent auf 33.10 CHF), Sika (+ 0.81 Prozent auf 186.80 CHF), Logitech (+ 0.67 Prozent auf 81.04 CHF) und Lonza (+ 0.64 Prozent auf 538.40 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lindt (-0.81 Prozent auf 8’570.00 CHF), Partners Group (-0.73 Prozent auf 649.20 CHF), Galderma (-0.16 Prozent auf 153.45 CHF), Swisscom (-0.15 Prozent auf 647.00 CHF) und Sandoz (-0.09 Prozent auf 66.00 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 218’012 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 293.078 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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