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23.10.2026 15:58:30
SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab
Der SLI erleidet am fünften Tag der Woche Verluste.
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.25 Prozent tiefer bei 2’324.16 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.076 Prozent auf 2’331.75 Punkte an der Kurstafel, nach 2’329.98 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2’332.54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2’318.31 Punkten.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1.18 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’247.21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, lag der SLI bei 2’259.86 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 2’040.86 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.05 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Holcim (+ 6.76 Prozent auf 67.90 CHF), Partners Group (+ 2.32 Prozent auf 627.20 CHF), Logitech (+ 2.04 Prozent auf 91.90 CHF), Schindler (+ 1.78 Prozent auf 298.00 CHF) und Amrize (+ 1.71 Prozent auf 32.75 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-5.51 Prozent auf 162.95 CHF), Helvetia Baloise (-3.22 Prozent auf 210.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.68 Prozent auf 67.76 CHF), VAT (-1.65 Prozent auf 560.60 CHF) und Julius Bär (-1.35 Prozent auf 67.38 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2’139’648 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 338.120 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.90 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7.52 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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