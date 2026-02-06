SLI-Handel aktuell: SLI liegt im Plus

Am Freitag geht es im SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0.24 Prozent auf 2’153.22 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.503 Prozent auf 2’137.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’147.97 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 2’153.65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’129.02 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1.68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’162.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2’010.74 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 06.02.2025, den Wert von 2’078.74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0.104 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’185.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’099.01 Zählern.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2.57 Prozent auf 100.50 CHF), Holcim (+ 2.56 Prozent auf 76.18 CHF), Nestlé (+ 1.05 Prozent auf 79.25 CHF), Novartis (+ 1.02 Prozent auf 120.50 CHF) und Julius Bär (+ 1.02 Prozent auf 67.18 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Adecco SA (-1.30 Prozent auf 22.72 CHF), Sonova (-1.25 Prozent auf 206.20 CHF), Alcon (-1.04 Prozent auf 60.70 CHF), Roche (-0.95 Prozent auf 355.30 CHF) und UBS (-0.71 Prozent auf 33.76 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 2’299’846 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311.321 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.15 zu Buche schlagen. Mit 5.50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch