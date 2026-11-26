SLI 3025288 / CH0030252883
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26.11.2026 15:58:11
SLI-Handel aktuell: SLI liegt am Nachmittag im Plus
Der SLI steigt am vierten Tag der Woche.
Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:40 Uhr 1.11 Prozent auf 2’377.76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.974 Prozent höher bei 2’374.48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’351.58 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2’372.67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’382.02 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 1.50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2’337.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der SLI mit 2’329.43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, stand der SLI noch bei 2’072.09 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10.54 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’443.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Amrize (+ 3.30 Prozent auf 36.01 CHF), VAT (+ 3.20 Prozent auf 484.00 CHF), Logitech (+ 3.10 Prozent auf 83.86 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.90 Prozent auf 65.20 CHF) und UBS (+ 2.20 Prozent auf 37.61 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-0.89 Prozent auf 80.24 CHF), Galderma (-0.79 Prozent auf 182.55 CHF), Lindt (-0.53 Prozent auf 8’460.00 CHF), Straumann (-0.09 Prozent auf 108.70 CHF) und Novartis (+ 0.25 Prozent auf 128.42 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1’907’369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 352.486 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Die Julius Bär-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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