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02.11.2026 12:26:34
SLI-Handel aktuell: SLI klettert am Mittag
Am Montagmittag halten sich die Börsianer in Zürich zurück.
Der SLI springt im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.12 Prozent auf 2’374.26 Punkte an. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.401 Prozent auf 2’361.87 Punkte an der Kurstafel, nach 2’371.38 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’376.09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’360.57 Zählern.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’210.64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 2’289.83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der SLI-Kurs 2’011.15 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’382.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 2.09 Prozent auf 70.40 CHF), Logitech (+ 1.89 Prozent auf 79.74 CHF), Amrize (+ 1.57 Prozent auf 34.38 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.56 Prozent auf 240.90 CHF) und Geberit (+ 1.36 Prozent auf 582.40 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Roche (-1.36 Prozent auf 397.90 CHF), Novartis (-1.24 Prozent auf 132.12 CHF), Zurich Insurance (-0.51 Prozent auf 622.40 CHF), Swiss Re (-0.26 Prozent auf 152.95 CHF) und VAT (-0.18 Prozent auf 567.60 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 766’620 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348.709 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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