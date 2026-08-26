SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu

Am Mittwoch steigt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0.47 Prozent auf 2’335.11 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.135 Prozent auf 2’327.32 Punkte an der Kurstafel, nach 2’324.19 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 2’336.75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’325.44 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Plus von 1.02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2’276.74 Punkte. Der SLI wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Stand von 2’151.18 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 2’009.30 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.56 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 2.81 Prozent auf 73.16 CHF), Amrize (+ 2.72 Prozent auf 36.27 CHF), Straumann (+ 2.45 Prozent auf 93.78 CHF), Richemont (+ 1.87 Prozent auf 190.55 CHF) und Sika (+ 1.65 Prozent auf 193.50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Sandoz (-1.50 Prozent auf 72.44 CHF), Sonova (-0.90 Prozent auf 242.80 CHF), Lonza (-0.34 Prozent auf 591.80 CHF), Galderma (-0.32 Prozent auf 171.05 CHF) und Alcon (-0.27 Prozent auf 58.56 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 982’273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 314.377 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10.72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6.30 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch