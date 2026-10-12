SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.40 Prozent auf 2’228.05 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.416 Prozent stärker bei 2’228.35 Punkten in den Handel, nach 2’219.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’232.86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’224.09 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2’219.80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SLI mit 2’283.28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2’022.66 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.58 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Galderma (+ 1.70 Prozent auf 167.75 CHF), Straumann (+ 1.65 Prozent auf 91.32 CHF), Sonova (+ 1.59 Prozent auf 268.80 CHF), Julius Bär (+ 0.99 Prozent auf 71.54 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0.92 Prozent auf 230.60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil VAT (-1.25 Prozent auf 663.60 CHF), Lindt (-1.02 Prozent auf 7’770.00 CHF), Sika (-0.29 Prozent auf 173.30 CHF), Richemont (-0.12 Prozent auf 170.10 CHF) und Swisscom (+ 0.00 Prozent auf 629.00 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’121’750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 305.902 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.65 erwartet. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.68 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch