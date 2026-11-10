SLI-Handel aktuell: SLI beendet die Sitzung im Plus

Letztendlich kletterte der SLI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 2’409.84 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.693 Prozent stärker bei 2’415.27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’398.64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2’405.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’417.58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2’219.11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’343.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der SLI bei 2’029.84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.03 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’433.53 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2.72 Prozent auf 175.45 CHF), Julius Bär (+ 1.71 Prozent auf 71.52 CHF), Geberit (+ 1.53 Prozent auf 595.60 CHF), UBS (+ 1.50 Prozent auf 40.56 CHF) und Sika (+ 1.38 Prozent auf 194.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-1.89 Prozent auf 280.40 CHF), Amrize (-1.77 Prozent auf 34.45 CHF), Sandoz (-1.28 Prozent auf 83.38 CHF), Galderma (-1.10 Prozent auf 188.55 CHF) und Lindt (-0.92 Prozent auf 8’645.00 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’446’904 Aktien gehandelt. Mit 337.716 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.70 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch