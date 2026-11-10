SLI 3025288 / CH0030252883
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance
|
10.11.2026 17:58:13
SLI-Handel aktuell: SLI beendet die Sitzung im Plus
Der SLI machte schlussendlich Gewinne.
Letztendlich kletterte der SLI im SIX-Handel um 0.47 Prozent auf 2’409.84 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.693 Prozent stärker bei 2’415.27 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’398.64 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2’405.11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2’417.58 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der SLI einen Wert von 2’219.11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’343.60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der SLI bei 2’029.84 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.03 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’433.53 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 2.72 Prozent auf 175.45 CHF), Julius Bär (+ 1.71 Prozent auf 71.52 CHF), Geberit (+ 1.53 Prozent auf 595.60 CHF), UBS (+ 1.50 Prozent auf 40.56 CHF) und Sika (+ 1.38 Prozent auf 194.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sonova (-1.89 Prozent auf 280.40 CHF), Amrize (-1.77 Prozent auf 34.45 CHF), Sandoz (-1.28 Prozent auf 83.38 CHF), Galderma (-1.10 Prozent auf 188.55 CHF) und Lindt (-0.92 Prozent auf 8’645.00 CHF).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’446’904 Aktien gehandelt. Mit 337.716 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.70 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.89 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Amrize am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’409.84
|0.47%
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.