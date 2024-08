SLI-Handel aktuell: SLI beendet den Handel mit Gewinnen

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0.91 Prozent höher bei 1’993.37 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.120 Prozent auf 1’973.03 Punkte an der Kurstafel, nach 1’975.41 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1’972.86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 1’995.96 Einheiten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1’960.57 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bewegte sich der SLI bei 1’961.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 1’706.32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 13.03 Prozent aufwärts. Bei 2’009.70 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’742.94 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2.19 Prozent auf 135.55 CHF), Partners Group (+ 1.93 Prozent auf 1’212.00 CHF), Holcim (+ 1.90 Prozent auf 79.44 CHF), Straumann (+ 1.76 Prozent auf 127.00 CHF) und Geberit (+ 1.42 Prozent auf 527.80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen UBS (-0.53 Prozent auf 26.21 CHF), Julius Bär (-0.43 Prozent auf 50.52 CHF), Lindt (-0.18 Prozent auf 11’050.00 CHF), Temenos (-0.17 Prozent auf 59.45 CHF) und Givaudan (+ 0.14 Prozent auf 4’192.00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’244’642 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242.022 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch