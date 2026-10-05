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Index-Performance 05.10.2026 15:58:10

SLI-Handel aktuell: SLI am Montagnachmittag in Grün

SLI-Handel aktuell: SLI am Montagnachmittag in Grün

Der SLI notiert am ersten Tag der Woche im Plus.

Sonova
253.35 CHF 2.17%
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Am Montag tendiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.24 Prozent höher bei 2’215.87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.250 Prozent auf 2’216.17 Punkte an der Kurstafel, nach 2’210.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’233.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’209.99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der SLI auf 2’299.48 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 2’313.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’027.43 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.02 Prozent nach oben. 2’352.31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sonova (+ 2.01 Prozent auf 253.40 CHF), Sandoz (+ 1.72 Prozent auf 69.70 CHF), Lonza (+ 1.56 Prozent auf 574.40 CHF), Straumann (+ 1.54 Prozent auf 91.18 CHF) und Galderma (+ 1.15 Prozent auf 162.40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Sika (-4.00 Prozent auf 176.45 CHF), Geberit (-0.89 Prozent auf 533.20 CHF), Amrize (-0.68 Prozent auf 30.59 CHF), Lindt (-0.60 Prozent auf 7’495.00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.58 Prozent auf 223.20 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2’061’662 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 296.513 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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