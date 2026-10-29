SLI-Handel aktuell: SLI am Donnerstagmittag in Grün

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1.03 Prozent fester bei 2’365.67 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.262 Prozent fester bei 2’347.69 Punkten in den Handel, nach 2’341.55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’350.89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’366.67 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1.68 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 2’247.81 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’311.08 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 2’017.26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9.98 Prozent aufwärts. Bei 2’366.67 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 6.01 Prozent auf 84.68 CHF), Novartis (+ 3.08 Prozent auf 133.20 CHF), UBS (+ 2.10 Prozent auf 39.41 CHF), Galderma (+ 2.02 Prozent auf 188.95 CHF) und Holcim (+ 1.82 Prozent auf 69.34 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Amrize (-5.20 Prozent auf 31.37 CHF), SGS SA (-1.29 Prozent auf 102.95 CHF), Logitech (-0.27 Prozent auf 81.80 CHF), VAT (-0.20 Prozent auf 597.60 CHF) und Lindt (-0.18 Prozent auf 8’320.00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’748’709 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 343.725 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch