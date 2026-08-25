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Marktbericht 25.08.2026 12:26:12

SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen

SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen

Der SLI zeigt sich am Dienstag wenig bewegt.

Roche
371.34 CHF 0.56%
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Um 12:08 Uhr legt der SLI im SIX-Handel um 0.19 Prozent auf 2’318.76 Punkte zu. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.183 Prozent auf 2’318.59 Punkte an der Kurstafel, nach 2’314.36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’313.83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’321.14 Zählern.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’276.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der SLI bei 2’144.98 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 2’018.44 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.80 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2.95 Prozent auf 621.20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.35 Prozent auf 80.02 CHF), Logitech (+ 1.77 Prozent auf 79.20 CHF), Sika (+ 1.65 Prozent auf 190.60 CHF) und Schindler (+ 1.14 Prozent auf 265.20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-1.46 Prozent auf 9’110.00 CHF), Amrize (-1.41 Prozent auf 35.74 CHF), Richemont (-1.28 Prozent auf 185.80 CHF), Nestlé (-0.88 Prozent auf 79.75 CHF) und Galderma (-0.56 Prozent auf 169.65 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 744’017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 319.028 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.35 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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