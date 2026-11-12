SLI aktuell: SLI zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.75 Prozent stärker bei 2’435.64 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.771 Prozent fester bei 2’436.23 Punkten, nach 2’417.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’435.55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’438.16 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SLI bereits um 2.44 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, notierte der SLI bei 2’234.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der SLI bei 2’321.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2’085.94 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13.23 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’438.16 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 3.26 Prozent auf 61.42 CHF), Sonova (+ 3.11 Prozent auf 291.60 CHF), Lindt (+ 1.72 Prozent auf 8’575.00 CHF), Novartis (+ 1.72 Prozent auf 135.02 CHF) und Straumann (+ 1.45 Prozent auf 108.20 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Partners Group (-1.99 Prozent auf 670.40 CHF), VAT (-1.94 Prozent auf 545.80 CHF), UBS (-0.63 Prozent auf 40.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.51 Prozent auf 70.34 CHF) und Julius Bär (-0.33 Prozent auf 71.80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 201’683 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 346.686 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.82 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch