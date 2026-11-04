SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter

Am Mittwoch fällt der SLI um 09:10 Uhr via SIX um 0.05 Prozent auf 2’373.21 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.013 Prozent auf 2’374.69 Punkte an der Kurstafel, nach 2’374.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’372.11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’376.06 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0.480 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 2’210.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’315.68 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’014.80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.33 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’388.64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 1.76 Prozent auf 70.56 CHF), Holcim (+ 1.55 Prozent auf 72.28 CHF), UBS (+ 1.44 Prozent auf 40.04 CHF), Partners Group (+ 0.94 Prozent auf 663.60 CHF) und Logitech (+ 0.86 Prozent auf 77.02 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-1.09 Prozent auf 3’907.00 CHF), Amrize (-0.97 Prozent auf 34.76 CHF), Swiss Re (-0.88 Prozent auf 152.10 CHF), Alcon (-0.77 Prozent auf 59.38 CHF) und Helvetia Baloise (-0.63 Prozent auf 221.00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 212’415 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 344.510 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch