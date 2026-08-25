SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0.01 Prozent tiefer bei 2’314.07 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.183 Prozent stärker bei 2’318.59 Punkten, nach 2’314.36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2’318.59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’313.94 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 2’276.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 2’144.98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, betrug der SLI-Kurs 2’018.44 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.58 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1.52 Prozent auf 79.00 CHF), VAT (+ 1.19 Prozent auf 610.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.02 Prozent auf 78.98 CHF), Galderma (+ 0.70 Prozent auf 171.80 CHF) und Lonza (+ 0.68 Prozent auf 591.80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Amrize (-1.21 Prozent auf 35.81 CHF), Richemont (-0.90 Prozent auf 186.50 CHF), Lindt (-0.81 Prozent auf 9’170.00 CHF), Geberit (-0.62 Prozent auf 576.20 CHF) und Straumann (-0.60 Prozent auf 92.34 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI weist die Amrize-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 136’816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 319.028 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.35 Prozent.

Redaktion finanzen.ch