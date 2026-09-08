SLI aktuell: SLI zeigt sich schlussendlich leichter

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.75 Prozent schwächer bei 2’265.74 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.594 Prozent auf 2’269.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’282.83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2’292.53 Punkte, das Tagestief hingegen 2’259.47 Zähler.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’336.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SLI 2’131.74 Punkte auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2’023.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.34 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 2.75 Prozent auf 162.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.51 Prozent auf 80.98 CHF), Swisscom (+ 2.44 Prozent auf 649.50 CHF), Lindt (+ 2.24 Prozent auf 8’440.00 CHF) und Nestlé (+ 2.07 Prozent auf 80.39 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-10.89 Prozent auf 111.80 CHF), Amrize (-2.62 Prozent auf 34.59 CHF), Alcon (-2.00 Prozent auf 55.82 CHF), Swiss Re (-1.56 Prozent auf 135.55 CHF) und Logitech (-1.54 Prozent auf 79.44 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 8’398’071 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301.780 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch