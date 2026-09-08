Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SIX-Handel im Blick
|
08.09.2026 17:58:14
SLI aktuell: SLI zeigt sich schlussendlich leichter
Der SLI ging im Minus aus dem Handelstag.
Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.75 Prozent schwächer bei 2’265.74 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.594 Prozent auf 2’269.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’282.83 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2’292.53 Punkte, das Tagestief hingegen 2’259.47 Zähler.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’336.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SLI 2’131.74 Punkte auf. Der SLI stand vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 2’023.72 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.34 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 2.75 Prozent auf 162.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.51 Prozent auf 80.98 CHF), Swisscom (+ 2.44 Prozent auf 649.50 CHF), Lindt (+ 2.24 Prozent auf 8’440.00 CHF) und Nestlé (+ 2.07 Prozent auf 80.39 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-10.89 Prozent auf 111.80 CHF), Amrize (-2.62 Prozent auf 34.59 CHF), Alcon (-2.00 Prozent auf 55.82 CHF), Swiss Re (-1.56 Prozent auf 135.55 CHF) und Logitech (-1.54 Prozent auf 79.44 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 8’398’071 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 301.780 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|SLI aktuell: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
17:58
|SMI-Handel aktuell: SMI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: SLI notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re gibt am Dienstagmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’265.74
|-0.75%
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.