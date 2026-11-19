Am Donnerstag tendierte der SLI via SIX zum Handelsschluss 0.86 Prozent leichter bei 2’368.04 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.258 Prozent auf 2’394.85 Punkte an der Kurstafel, nach 2’388.69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2’368.04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2’396.35 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 2.61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der SLI bei 2’306.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der SLI mit 2’303.88 Punkten gehandelt. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 2’020.31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.09 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 1.60 Prozent auf 63.32 CHF), Richemont (+ 0.97 Prozent auf 177.15 CHF), Sonova (+ 0.96 Prozent auf 293.40 CHF), Logitech (+ 0.94 Prozent auf 85.48 CHF) und Straumann (+ 0.65 Prozent auf 108.60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Schindler (-4.12 Prozent auf 288.40 CHF), Novartis (-3.22 Prozent auf 127.24 CHF), Lindt (-3.01 Prozent auf 8’215.00 CHF), Nestlé (-1.84 Prozent auf 84.45 CHF) und Sika (-1.82 Prozent auf 186.00 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’873’732 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 349.157 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 7.23 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch