Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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04.09.2026 17:58:12
SLI aktuell: SLI verbucht letztendlich Abschläge
Wenig Veränderung war schlussendlich in Zürich zu beobachten.
Schlussendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 2’299.48 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.002 Prozent auf 2’303.42 Punkte an der Kurstafel, nach 2’303.38 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2’293.65 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’310.67 Zähler.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der SLI bereits um 0.320 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’315.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SLI noch bei 2’130.64 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 2’026.99 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.90 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Zähler.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2.79 Prozent auf 612.60 CHF), Holcim (+ 2.36 Prozent auf 73.84 CHF), Amrize (+ 1.90 Prozent auf 35.47 CHF), Sika (+ 1.40 Prozent auf 191.95 CHF) und Richemont (+ 0.98 Prozent auf 185.45 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Sandoz (-2.84 Prozent auf 68.36 CHF), Galderma (-2.58 Prozent auf 158.65 CHF), Lonza (-2.54 Prozent auf 567.20 CHF), Kühne + Nagel International (-1.35 Prozent auf 211.30 CHF) und Novartis (-1.33 Prozent auf 129.58 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4’133’093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 295.721 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10.71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.69 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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