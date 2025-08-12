Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'864 -0.1%  SPI 16'554 -0.1%  Dow 43'975 -0.5%  DAX 23'945 -0.6%  Euro 0.9413 -0.2%  EStoxx50 5'313 -0.4%  Gold 3'349 0.1%  Bitcoin 95'878 -0.6%  Dollar 0.8106 -0.2%  Öl 66.9 0.3% 
SIX-Handel im Fokus 12.08.2025 12:26:50

SLI aktuell: SLI verbucht am Dienstagmittag Verluste

SLI aktuell: SLI verbucht am Dienstagmittag Verluste

Der SLI zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Am Dienstag notiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.16 Prozent tiefer bei 1’976.26 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.207 Prozent höher bei 1’983.51 Punkten in den Handel, nach 1’979.42 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1’983.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1’976.17 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 1’973.75 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, bei 2’003.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, stand der SLI bei 1’919.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2.85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’146.62 Punkten. Bei 1’721.32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Novartis (+ 0.86 Prozent auf 96.85 CHF), Zurich Insurance (+ 0.77 Prozent auf 575.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.68 Prozent auf 53.62 CHF), Sandoz (+ 0.43 Prozent auf 47.24 CHF) und Straumann (+ 0.40 Prozent auf 100.90 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams-OSRAM (-2.47 Prozent auf 10.26 CHF), Adecco SA (-2.18 Prozent auf 26.00 CHF), Temenos (-2.05 Prozent auf 71.75 CHF), VAT (-1.55 Prozent auf 279.70 CHF) und Logitech (-1.40 Prozent auf 77.68 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1’466’110 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 208.143 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.16 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

