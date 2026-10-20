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Index-Bewegung 20.10.2026 15:58:14

SLI aktuell: SLI schwächelt am Nachmittag

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Der Handel in Zürich verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Novartis
126.29 CHF 1.54%
Kaufen Verkaufen

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.03 Prozent auf 2’305.67 Punkte. In den Handel ging der SLI 0.130 Prozent tiefer bei 2’303.32 Punkten, nach 2’306.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’294.71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’306.08 Zählern.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SLI mit 2’215.38 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2’282.80 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der SLI mit 2’039.28 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.19 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 2.08 Prozent auf 388.00 CHF), Alcon (+ 1.72 Prozent auf 55.50 CHF), Lonza (+ 1.44 Prozent auf 622.00 CHF), Swiss Re (+ 1.39 Prozent auf 152.70 CHF) und Novartis (+ 1.35 Prozent auf 125.88 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-5.65 Prozent auf 70.48 CHF), VAT (-3.00 Prozent auf 601.00 CHF), Partners Group (-1.27 Prozent auf 604.20 CHF), Geberit (-1.15 Prozent auf 549.60 CHF) und Julius Bär (-0.94 Prozent auf 69.34 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’202’180 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 325.386 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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