Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’487 0.4%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9359 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’161 0.5%  Bitcoin 71’088 -0.2%  Dollar 0.8315 0.0%  Öl 100.4 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SIX-Handel im Fokus 06.10.2026 17:58:13

SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der SLI stieg zum Handelsende.

VAT
701.43 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Der SLI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.46 Prozent auf 2’226.28 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.537 Prozent höher bei 2’228.00 Punkten in den Handel, nach 2’216.11 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2’245.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’219.76 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’299.48 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 2’301.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der SLI bei 2’038.42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Amrize (+ 1.70 Prozent auf 31.18 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.41 Prozent auf 223.10 CHF), Holcim (+ 1.39 Prozent auf 65.84 CHF), UBS (+ 1.35 Prozent auf 40.57 CHF) und Swiss Re (+ 1.17 Prozent auf 143.05 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-2.18 Prozent auf 627.00 CHF), VAT (-1.61 Prozent auf 698.20 CHF), Julius Bär (-1.00 Prozent auf 72.94 CHF), Alcon (-0.75 Prozent auf 52.68 CHF) und SGS SA (-0.49 Prozent auf 93.54 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’261’520 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 296.952 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VAT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten