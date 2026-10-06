SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Der SLI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.46 Prozent auf 2’226.28 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.537 Prozent höher bei 2’228.00 Punkten in den Handel, nach 2’216.11 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2’245.98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’219.76 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’299.48 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 2’301.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, stand der SLI bei 2’038.42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Amrize (+ 1.70 Prozent auf 31.18 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.41 Prozent auf 223.10 CHF), Holcim (+ 1.39 Prozent auf 65.84 CHF), UBS (+ 1.35 Prozent auf 40.57 CHF) und Swiss Re (+ 1.17 Prozent auf 143.05 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-2.18 Prozent auf 627.00 CHF), VAT (-1.61 Prozent auf 698.20 CHF), Julius Bär (-1.00 Prozent auf 72.94 CHF), Alcon (-0.75 Prozent auf 52.68 CHF) und SGS SA (-0.49 Prozent auf 93.54 CHF).

Welche SLI-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’261’520 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 296.952 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch