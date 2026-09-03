Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’392 0.2%  SPI 20’212 0.1%  Dow 53’605 1.0%  DAX 25’964 0.5%  Euro 0.9390 -0.3%  EStoxx50 6’370 0.1%  Gold 4’499 2.5%  Bitcoin 65’083 3.6%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 96.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dalios Schuldenwarnung und der Goldpreis: Übertreibung oder echtes Risiko?
Berkshire Hathaway vor neuen Japan-Zukäufen? Greg Abel beflügelt Aktien von Mitsubishi, Itochu & Co.
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu
Suche...
ETF Sparplan

Roche Aktie 149905998 / CH1499059983

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 03.09.2026 12:26:20

SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus

SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus

Der SLI zeigt sich aktuell kaum verändert.

Roche
357.21 CHF 2.12%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag klettert der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0.14 Prozent auf 2’301.36 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 2’298.06 Punkte an der Kurstafel, nach 2’298.13 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2’292.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’305.15 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.238 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 2’297.51 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 2’116.35 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1’999.15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.99 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2.10 Prozent auf 80.78 CHF), Partners Group (+ 1.96 Prozent auf 686.00 CHF), Givaudan (+ 1.68 Prozent auf 3’259.00 CHF), Sandoz (+ 1.45 Prozent auf 69.86 CHF) und Roche (+ 1.40 Prozent auf 354.10 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Richemont (-2.64 Prozent auf 184.55 CHF), Lindt (-1.50 Prozent auf 8’510.00 CHF), Galderma (-1.27 Prozent auf 163.90 CHF), Alcon (-1.08 Prozent auf 58.72 CHF) und Straumann (-0.96 Prozent auf 95.40 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’441’194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 294.312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.59 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3627 19.03.2027 154750767
Long 12.3048 19.03.2027 154750769
Long 898.25 18.09.2026 150612627
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.2102 17.12.2027 159436229
Short 299.5 18.09.2026 159012763
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3049 12.04 157975417
Long 12.3082 6.39 159012668
Long 16.9528 4.15 159012666
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0693 15.03 153255253
Short 9.6586 8.90 151874709
Short 13.0181 6.25 152125364
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -40.17 129024514
Long 10 -12.26 123630198
Long 12 -10.64 154364845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Aus Vermögen wird Einkommen - Neue Webinarserie heute ab 18:00 Uhr
15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’048.55 18.41 SYBHSU
Short 15’331.01 13.55 SWBWSU
Short 15’881.22 8.87 SJB30U
SMI-Kurs: 14’391.69 03.09.2026 17:00:30
Long 13’827.81 19.95 SGBRFU
Long 13’519.85 13.94 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’301.56 0.15%