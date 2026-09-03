SLI aktuell: SLI notiert mittags im Plus

Am Donnerstag klettert der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0.14 Prozent auf 2’301.36 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 2’298.06 Punkte an der Kurstafel, nach 2’298.13 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2’292.17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’305.15 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0.238 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 2’297.51 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 03.06.2026, mit 2’116.35 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bewegte sich der SLI bei 1’999.15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.99 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 2.10 Prozent auf 80.78 CHF), Partners Group (+ 1.96 Prozent auf 686.00 CHF), Givaudan (+ 1.68 Prozent auf 3’259.00 CHF), Sandoz (+ 1.45 Prozent auf 69.86 CHF) und Roche (+ 1.40 Prozent auf 354.10 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Richemont (-2.64 Prozent auf 184.55 CHF), Lindt (-1.50 Prozent auf 8’510.00 CHF), Galderma (-1.27 Prozent auf 163.90 CHF), Alcon (-1.08 Prozent auf 58.72 CHF) und Straumann (-0.96 Prozent auf 95.40 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’441’194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 294.312 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.59 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch