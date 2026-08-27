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SLI aktuell 27.08.2026 15:58:30

SLI aktuell: SLI nachmittags in Rot

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SLI-Handel am vierten Tag der Woche.

Givaudan
3278.42 CHF -2.81%
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Am Donnerstag gibt der SLI um 15:40 Uhr via SIX um 0.88 Prozent auf 2’308.89 Punkte nach. In den Handel ging der SLI 0.575 Prozent leichter bei 2’316.03 Punkten, nach 2’329.43 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’306.12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’318.06 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0.112 Prozent zurück. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 2’291.12 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, einen Stand von 2’164.87 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 2’014.44 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.34 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Partners Group (+ 1.39 Prozent auf 745.80 CHF), Julius Bär (+ 0.34 Prozent auf 75.70 CHF), VAT (+ 0.30 Prozent auf 610.20 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.28 Prozent auf 214.00 CHF) und UBS (+ 0.07 Prozent auf 43.93 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Givaudan (-2.79 Prozent auf 3’279.00 CHF), Logitech (-2.58 Prozent auf 77.88 CHF), Nestlé (-2.32 Prozent auf 78.02 CHF), Sonova (-2.07 Prozent auf 236.20 CHF) und Novartis (-1.92 Prozent auf 124.74 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1’988’964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 316.756 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
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