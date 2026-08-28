ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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28.08.2026 15:58:17
SLI aktuell: SLI im Aufwind
Wenig Veränderung ist heute in Zürich zu beobachten.
Der SLI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.10 Prozent auf 2’311.07 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.393 Prozent auf 2’317.94 Punkte an der Kurstafel, nach 2’308.86 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2’310.09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’320.01 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0.018 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der SLI auf 2’316.39 Punkte taxiert. Der SLI wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Wert von 2’147.18 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 2’014.23 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7.44 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2.12 Prozent auf 195.10 CHF), Straumann (+ 1.97 Prozent auf 94.00 CHF), Givaudan (+ 1.71 Prozent auf 3’330.00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1.66 Prozent auf 220.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.39 Prozent auf 80.38 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Sandoz (-2.86 Prozent auf 68.52 CHF), Roche (-1.68 Prozent auf 357.90 CHF), Alcon (-1.51 Prozent auf 57.58 CHF), Sonova (-1.01 Prozent auf 234.40 CHF) und Lindt (-0.84 Prozent auf 8’805.00 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’567’998 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 312.561 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.51 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.