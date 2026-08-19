SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu

Am Mittwoch geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0.30 Prozent auf 2’304.87 Punkte aufwärts. In den Handel ging der SLI 0.245 Prozent leichter bei 2’292.32 Punkten, nach 2’297.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 2’294.59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’309.84 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0.309 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der SLI bei 2’298.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’122.84 Punkten gehandelt. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 2’022.04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.15 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Geberit (+ 7.97 Prozent auf 569.00 CHF), Lonza (+ 2.55 Prozent auf 580.20 CHF), Roche (+ 1.52 Prozent auf 366.40 CHF), Amrize (+ 1.41 Prozent auf 36.64 CHF) und Novartis (+ 1.10 Prozent auf 126.94 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-3.45 Prozent auf 96.22 CHF), Helvetia Baloise (-1.57 Prozent auf 212.60 CHF), Alcon (-1.39 Prozent auf 59.50 CHF), Swiss Life (-1.27 Prozent auf 917.40 CHF) und Zurich Insurance (-0.94 Prozent auf 588.00 CHF).

Welche SLI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’157’360 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301.532 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.47 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch