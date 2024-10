SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu

Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.08 Prozent auf 1’970.44 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.218 Prozent leichter bei 1’964.62 Punkten in den Handel, nach 1’968.92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 1’961.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1’974.97 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1.13 Prozent. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 04.09.2024, bei 1’968.41 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 04.07.2024, einen Wert von 1’961.68 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 04.10.2023, den Wert von 1’680.52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11.73 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’023.54 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’742.94 Zählern.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Adecco SA (+ 2.09 Prozent auf 28.34 CHF), Swatch (I) (+ 2.05 Prozent auf 184.45 CHF), Sandoz (+ 1.92 Prozent auf 35.54 CHF), Temenos (+ 1.44 Prozent auf 59.80 CHF) und UBS (+ 1.18 Prozent auf 26.50 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Givaudan (-1.49 Prozent auf 4’438.00 CHF), SGS SA (-0.99 Prozent auf 94.38 CHF), Lonza (-0.90 Prozent auf 527.60 CHF), Sika (-0.60 Prozent auf 265.50 CHF) und Roche (-0.57 Prozent auf 259.70 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’651’897 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 232.981 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

