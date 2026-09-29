SLI aktuell: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:40 Uhr via SIX 0.44 Prozent fester bei 2’256.65 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.172 Prozent höher bei 2’250.72 Punkten, nach 2’246.86 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’248.60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 2’265.07 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der SLI auf 2’312.04 Punkte taxiert. Der SLI wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Wert von 2’275.35 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 1’966.61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.91 Prozent. 2’352.31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Julius Bär (+ 7.79 Prozent auf 77.18 CHF), VAT (+ 3.85 Prozent auf 679.20 CHF), Richemont (+ 2.79 Prozent auf 177.05 CHF), Galderma (+ 2.72 Prozent auf 166.40 CHF) und Sandoz (+ 2.09 Prozent auf 73.42 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lindt (-7.61 Prozent auf 7’895.00 CHF), Straumann (-3.36 Prozent auf 93.20 CHF), Nestlé (-1.03 Prozent auf 76.21 CHF), Swiss Re (-0.98 Prozent auf 141.50 CHF) und Roche (-0.96 Prozent auf 352.00 CHF).

Welche Aktien im SLI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’846’386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 302.832 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.48 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch