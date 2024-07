SLI aktuell: SLI am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch fällt der SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0.17 Prozent auf 1’980.79 Punkte zurück. In den Mittwochshandel ging der SLI 0.274 Prozent höher bei 1’989.50 Punkten, nach 1’984.07 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1’987.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 1’973.81 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0.838 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.06.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’940.78 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, bei 1’838.92 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, bei 1’737.42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 12.32 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’009.70 Punkten. Bei 1’742.94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Roche (+ 6.68 Prozent auf 276.20 CHF), Swatch (I) (+ 2.35 Prozent auf 174.40 CHF), Nestlé (+ 0.15) Prozent auf 92.76 CHF), Swisscom (+ 0.00 Prozent auf 526.50 CHF) und Temenos (-0.15 Prozent auf 65.40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams (-4.12 Prozent auf 1.27 CHF), VAT (-3.83 Prozent auf 507.40 CHF), Logitech (-2.73 Prozent auf 79.90 CHF), Julius Bär (-2.27 Prozent auf 50.86 CHF) und Sonova (-1.81 Prozent auf 266.30 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die Roche-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’512’737 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 245.815 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.39 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

