SLI aktuell: SLI am Mittag mit Abgaben

Am Mittwoch fällt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0.92 Prozent auf 2’024.90 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.383 Prozent auf 2’035.88 Punkte an der Kurstafel, nach 2’043.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’022.32 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’035.95 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 1.38 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 2’115.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’917.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.04.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’899.69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5.38 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’146.62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’913.80 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Nestlé (+ 0.31 Prozent auf 90.44 CHF), Swisscom (+ 0.20 Prozent auf 513.50 CHF), Swiss Life (+ 0.17 Prozent auf 810.20 CHF), Lindt (+ 0.17 Prozent auf 12’090.00 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.10 Prozent auf 202.90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen SGS SA (-5.21 Prozent auf 84.70 CHF), ams-OSRAM (-3.29 Prozent auf 7.12 CHF), Roche (-2.33 Prozent auf 285.60 CHF), Straumann (-2.30 Prozent auf 104.25 CHF) und Lonza (-2.18 Prozent auf 529.80 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’541’135 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243.815 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 11.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

