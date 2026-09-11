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SLI-Marktbericht 11.09.2026 15:58:15

SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag im Plus

SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag im Plus

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Swiss Re
136.42 CHF 0.42%
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Um 15:41 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.89 Prozent fester bei 2’232.90 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.337 Prozent stärker bei 2’220.72 Punkten, nach 2’213.27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’234.63 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’216.85 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1.97 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’337.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2’153.65 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, betrug der SLI-Kurs 2’021.42 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3.81 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2.54 Prozent auf 67.74 CHF), Galderma (+ 2.41 Prozent auf 157.40 CHF), Logitech (+ 1.99 Prozent auf 82.10 CHF), Richemont (+ 1.88 Prozent auf 176.15 CHF) und UBS (+ 1.82 Prozent auf 44.75 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-1.74 Prozent auf 8’490.00 CHF), Partners Group (-1.13 Prozent auf 646.60 CHF), SGS SA (-0.52 Prozent auf 92.38 CHF), Holcim (-0.28 Prozent auf 70.34 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.14 Prozent auf 213.90 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 2’064’220 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 293.078 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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