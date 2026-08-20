Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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20.08.2026 12:26:13
SLI aktuell: SLI am Donnerstagmittag im Minus
Der SLI bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.
Am Donnerstag verbucht der SLI um 12:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0.21 Prozent auf 2’299.04 Punkte. Zuvor ging der SLI 0.053 Prozent fester bei 2’305.09 Punkten in den Handel, nach 2’303.88 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’307.15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’296.32 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0.561 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’282.80 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2026, den Wert von 2’136.99 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Wert von 2’023.28 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.88 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Geberit (+ 1.17 Prozent auf 572.80 CHF), Sonova (+ 1.16 Prozent auf 244.60 CHF), Givaudan (+ 1.10 Prozent auf 3’228.00 CHF), Schindler (+ 0.94 Prozent auf 256.60 CHF) und Lonza (+ 0.86 Prozent auf 584.20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Logitech (-2.67 Prozent auf 78.16 CHF), Swiss Re (-2.35 Prozent auf 136.85 CHF), Sika (-1.67 Prozent auf 182.05 CHF), VAT (-1.18 Prozent auf 601.20 CHF) und Zurich Insurance (-1.06 Prozent auf 580.60 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 473’350 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 307.560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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