Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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06.10.2026 15:58:13
SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag mit Gewinnen
Der SLI verbucht am Nachmittag Zuwächse.
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.51 Prozent fester bei 2’227.50 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.537 Prozent auf 2’228.00 Punkte an der Kurstafel, nach 2’216.11 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’245.98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2’227.41 Einheiten.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 2’299.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, stand der SLI noch bei 2’301.52 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 2’038.42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 3.56 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 2.23 Prozent auf 587.60 CHF), Straumann (+ 1.75 Prozent auf 93.10 CHF), Amrize (+ 1.66 Prozent auf 31.17 CHF), UBS (+ 1.50 Prozent auf 40.63 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.32 Prozent auf 222.90 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Swisscom (-1.33 Prozent auf 632.50 CHF), Julius Bär (-0.60 Prozent auf 73.24 CHF), VAT (-0.54 Prozent auf 705.80 CHF), Richemont (-0.43 Prozent auf 173.90 CHF) und Galderma (-0.15 Prozent auf 161.20 CHF).
SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’283’933 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 296.952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.25 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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