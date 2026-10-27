SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Ende des Dienstagshandels steigen

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel schlussendlich um 0.37 Prozent stärker bei 2’345.67 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.067 Prozent auf 2’335.43 Punkte an der Kurstafel, nach 2’337.00 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2’347.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’329.31 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 2’245.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der SLI mit 2’291.12 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der SLI bei 2’040.84 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.05 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’352.31 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 3.49 Prozent auf 593.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.61 Prozent auf 71.50 CHF), Amrize (+ 2.00 Prozent auf 33.22 CHF), Holcim (+ 1.76 Prozent auf 68.06 CHF) und Geberit (+ 1.26 Prozent auf 576.60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Galderma (-3.09 Prozent auf 185.00 CHF), Swiss Re (-1.56 Prozent auf 151.50 CHF), Lindt (-0.96 Prozent auf 8’240.00 CHF), Sonova (-0.78 Prozent auf 281.40 CHF) und Alcon (-0.66 Prozent auf 57.58 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 3’607’587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 341.410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch